Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

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Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

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Ни один из задержанных не стал оказывать сопротивления правоохранительным органам.

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули домой к участникам драки в Путилкове, которая закончилась убийством экс-спецназовца ГРУ. В результате операции задержаны двое подозреваемых в совершении этого преступления. Видео публикует телеканал "360".

Сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали по адресам временного проживания в Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ, — рассказала руководитель пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

Ранее Лайф приводил слова представителя СК РФ о том, что все участники происшествия установлены. Было допрошено 50 свидетелей.

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