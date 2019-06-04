Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Ни один из задержанных не стал оказывать сопротивления правоохранительным органам.

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули домой к участникам драки в Путилкове, которая закончилась убийством экс-спецназовца ГРУ. В результате операции задержаны двое подозреваемых в совершении этого преступления. Видео публикует телеканал "360".

— Сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали по адресам временного проживания в Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ, — рассказала руководитель пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

Ранее Лайф приводил слова представителя СК РФ о том, что все участники происшествия установлены. Было допрошено 50 свидетелей.