Возбуждено дело по факту кражи 56-тонного моста под Мурманском

Согласно основной версии, металлические конструкции разрезали, чтобы сдать на металлолом.

Полиция Мурманской области возбудила уголовное дело по факту кражи части моста через реку Умба.

— По версии следствия, в мае 2019 года неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 метра и весом 56 тонн, — сообщается на сайте ведомства.

Согласно основной версии, мост разрезали, чтобы сдать на металлолом. Металлические конструкции принадлежали организации, которая ведёт хозяйственную деятельность в регионе. Отмечается, что материальный ущерб от кражи составил 600 тысяч рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что мост давно не использовался. Он ведёт в том числе к заброшенному посёлку.