Песков переадресовал вопрос о ключах шифрования "Яндекса" в ФСБ и кабмин

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Песков переадресовал вопрос о ключах шифрования "Яндекса" в ФСБ и кабмин

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

По его словам, этот вопрос находится вне компетенции Администрации Президента России.

Вопрос о запросе ФСБ ключей шифрования у "Яндекса" находится вне компетенции Кремля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это не тема Кремля всё-таки, нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности или в правительстве, — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники ФСБ хотели получить доступ к данным "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но компания отказала им. В свою очередь в пресс-службе "Яндекса" отказались комментировать данную информацию, заявив, что компания работает в полном соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что 13 апреля прошлого года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в связи с отказом компании предоставить ключи шифрования.

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