В Калининграде ищут трёх пропавших детей

Брат с сестрой и их подруга ушли из дома примерно в одно и то же время и больше не вернулись.

Полицейские и волонтёры разыскивают трёх детей, которые накануне днём ушли из дома в Калининграде и пропали. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Управления МВД по региону.

Пропавшие — брат и сестра — 11-летняя Софья и 10-летний Никита, а также их 13-летняя подруга Анастасия. Софья была одета в чёрную кофту, юбку и белые кроссовки. Девочка худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч. Её брат вышел из дома в ветровке цвета хаки, тёмных брюках и серых кедах. Анастасия была одета в сине-белую куртку, чёрные джинсы и зелёные кеды.

— Если вам что-либо известно о местонахождении данных малолетних детей, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(4012)554-506, 8(4012)554-502 или 02, — призывают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Находке ищут пропавшую семилетнюю девочку.