Песков напомнил Киеву о "домашней работе" перед встречей "нормандской четвёрки"

Власти Украины заявляют о возможности проведения переговоров в этом формате в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что перед организацией очередной встречи лидеров стран "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция и Украина) киевским властям стоит сделать "домашнюю работу", то есть сформировать команду и сформулировать свои позиции.

— Пока конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет, — добавил Песков.

Ранее Лайф приводил позицию украинских властей по этому поводу. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что такая встреча может состояться в середине июля. Он отметил, что Украина намерена в ближайшее время изменить состав группы по урегулированию конфликта в Донбассе.