Delivery Club ускорит курьеров электросамокатами

Парк логистической службы Delivery Club в Москве пополнился электросамокатами. Работающие на них курьеры будут выполнять заказы на 30% быстрее пеших.

Служба доставки Delivery Club заявила, что в ближайшем будущем их курьеры начнут пользоваться электросамокатами. Компания отчиталась, что курьеры уже получили в распоряжение 500 единиц нового транспорта. Таким образом, электросамокаты разнообразили существующий набор транспорта, состоящий из велосипедов и обычных самокатов.

Электросамокаты развивают скорость до 45 км/ч и имеют 40-километровый запас хода, достаточный для активной работы в течение любых по продолжительности смен.

Использование нового вида транспорта позволит ускорить доставку заказов примерно на 30% по сравнению с пешими курьерами и на 15% — по сравнению с курьерами, использующими велосипеды и обычные самокаты.

На первом этапе их будут использовать курьеры, работающие в пределах Садового кольца Москвы. По результатам пилотного запуска компания примет решение о модернизации своих подразделений в остальных районах столицы и в других городах.

— Электросамокаты активно применяются зарубежными сервисами доставки. Мы провели тесты в Москве, и они показали хороший результат. Скорость доставки — один из ключевых параметров, влияющих на поведение пользователей, — говорит директор по логистике Delivery Club Иван Задохин.

В сервисе "Яндекс.Еда" Лайфу сообщили, что пока "не планируют" аналогичную модернизацию курьерской доставки.