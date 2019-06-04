На космодроме Восточный началось строительство стартового стола под "Ангару"

Президент "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас рабочие выкапывают котлован для стартового стола под ракету "Ангара".

— Строительные работы начались, сейчас идут работы по выемке грунта, — сказал журналистам Рогозин после совещания по вопросам цифровой трансформации и цифровых сервисов предприятий "Роскосмоса".

Ранее стало известно о планах госкорпорации повысить грузоподъёмность "Ангары" благодаря разгонному блоку.