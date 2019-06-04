В ХМАО сотрудник банка похитил миллион рублей, чтобы сыграть свадьбу мечты

В течение двух месяцев новоявленный "жених" оформил на себя четыре фиктивных кредитных договора. Но погорел.

Лавры кассирши из Башкирии, которая похитила 23 млн из Россельхозбанка и скрылась, многим не дают покоя. Так, житель Нижневартовска — тоже банковский работник — решил сыграть свадьбу за счёт своего работодателя. Схема была такая: в течение двух месяцев мужчина оформил на себя четыре фиктивных кредитных договора. Но, в отличие от Луизы Хайруллиной, он оказался менее удачлив. Новоявленный "жених" был пойман. Против него возбудили дело о мошенничестве.

— Банк перечислил на счета злоумышленника денежные средства в размере более 950 тысяч рублей. Похищенное мужчина растратил по своему усмотрению, — рассказали изданию URA.ru в окружной прокуратуре.

Как уже сообщал Лайф, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, взяв 23 миллиона рублей. Когда обнаружилась пропажа, Хайруллиной и её семьи не нашли по месту проживания. По данным СМИ, дети кассира знали о планах матери. Сейчас женщину разыскивает полиция, ей грозит до десяти лет лишения свободы.