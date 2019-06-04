"Боинг" экстренно возвращается во Внуково из-за разгерметизации

Boeing-737 авиакомпании Utair возвращается во Внуково. Как сообщает телеграм-канал 112, предварительной причиной стала разгерметизация.
Воздушное судно направлялось в Берлин. На борту 101 пассажир. Судя по данным сервиса Flightradar, сейчас один из самолетов как раз сжигает топливо в небе над Московской областью.
Согласно данным сервиса, лайнер долетел до Серпухова.
Официально эту информацию ни во Внуково, ни в Utair не комментировали.
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