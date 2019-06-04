Правозащитник рассказал о перспективах апелляции на приговор Бутиной

Любая работа с американской судебной системой — это очень неблагодарное дело, отметил Ионов.

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал о перспективах апелляции на приговор Марии Бутиной, находящейся в американской тюрьме.

— Трудно сказать, что есть какой-то оптимизм, потому что любая работа с американской Фемидой — это очень неблагодарное дело... Но ничего исключать нельзя. Мы будем стараться, будем биться, будем делать всё возможное, причём, вместе с американцами, — ответил Ионов на соответствующий вопрос.

По его словам, приговор американского суда стал неожиданностью, поскольку они надеялись на отправку Бутиной на родину. Однако на последнем заседании обвинение вызвало нового свидетеля и суд встал на его сторону.

Напомним, россиянка находится под стражей в США с июля 2018 года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. 26 апреля этого года Бутину приговорили к восемнадцати месяцам заключения. Ранее её перевели в тюрьму города Таллахасси во Флориде, где она будет отбывать срок.