Николас Кейдж получил развод после брака, длившегося четыре дня

В Лас-Вегасе, где женился актёр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действует упрощённая процедура бракосочетания.

Суд округа Кларк американского штата Невада официально расторг брак актёра Николаса Кейджа и визажистки Эрики Койке. "Счастливая" семья продержалась вместе недолго — Кейдж подал на развод через четыре дня после бракосочетания.

В постановлении суда, выдержки из которого публикует журнал People, сказано, что актёр и его спутница были пьяны на церемонии заключения брака в Лас-Вегасе. Поэтому Кейдж не осознавал, что делает. Впоследствии оказалось, что его только что состоявшаяся супруга находится в отношениях с другим человеком.

Несмотря на короткий брак, женщина потребовала с Кейджа отступные перед разводом. Ради отношений с ним она якобы пожертвовала парой предложений по работе.

Визажистка стала четвёртой женой 55-летнего Николаса Кейджа. В 1995 году он женился на актрисе Патрисии Аркетт и прожил с ней шесть лет. Во втором браке Кейдж состоял с дочерью Элвиса Пресли Лизой Марией, с которой расстался через три с половиной месяца после бракосочетания. Третьей женой актёра стала официантка Элис Ким. В браке с ней родился сын Кал-Эл. Союз продлился с 2005 по 2016 год.