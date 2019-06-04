Опубликовано видео с места пожара в Москве, где погибло четыре человека

Как уточнили в следственных органах, на месте трагедии обнаружены тела двух малолетних детей.

Столичные следователи установили точное число погибших при пожаре в четырёхкомнатной квартире в жилом доме по улице Профсоюзной в городе Москве. Жертвами возгорания стали четыре человека, среди которых двое малолетних детей.

— В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия и комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Как писал Лайф, сообщение о возгорании в многоэтажном доме на улице Профсоюзной в Москве поступило утром 4 июня. Изначально было известно лишь о двух погибших и четырёх пострадавших. На месте работало большое количество пожарных. Для быстрой эвакуации пострадавших на место ЧП прибыл вертолёт.