Опубликовано видео с места пожара в Москве, где погибло четыре человека

Столичные следователи установили точное число погибших при пожаре в четырёхкомнатной квартире в жилом доме по улице Профсоюзной в городе Москве. Жертвами возгорания стали четыре человека, среди которых двое малолетних детей.
— В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия и комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.
Как писал Лайф, сообщение о возгорании в многоэтажном доме на улице Профсоюзной в Москве поступило утром 4 июня. Изначально было известно лишь о двух погибших и четырёх пострадавших. На месте работало большое количество пожарных. Для быстрой эвакуации пострадавших на место ЧП прибыл вертолёт.
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