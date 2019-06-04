"Боинг" с разгерметизацией на борту экстренно сел во Внуково

"Боинг" авиакомпании UTair, который готовился к экстренной посадке во Внуково из-за разгерметизации, приземлился в столичном аэропорту. Об этом Лайфу сообщил ведущий специалист отдела работы со СМИ воздушной гавани Борис Гуревич.
— Борт прибыл в аэропорт. Посадка прошла успешно, — сообщил Гуревич.
Борт направлялся в Берлин. По пути в немецкий город сработал сигнал разгерметизации. Экипаж принял решение вернуться во Внуково. По предварительным данным, никто не пострадал. В самолёте — 101 человек.
Официально причины инцидента пока не сообщаются.
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