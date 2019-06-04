В Tinder заверили, что ещё не передавали спецслужбам данные пользователей

Российские власти вправе потребовать коды дешифровки согласно законодательству страны.

Сервис онлайн-знакомств Tinder зарегистрировался в реестре организаторов распространения информации, как того требует российское законодательство, но не передавал данные пользователей правоохранительным органам. Об этом сообщил представитель компании.

— Эта регистрация никоим образом не передаёт какие-либо пользовательские или личные данные каким-либо российским регулирующим органам, и мы не передали никаких данных их правительству, — сказал он "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что после регистрации Tinder в реестре силовые структуры будут вправе в любой момент потребовать ключи для расшифровки сообщений. Также входящие в список компании обязаны в течение полугода хранить содержимое переписок.

Из-за отказа в таком сотрудничестве уже более года в России блокировке подвергается мессенджер Telegram, однако продолжает действовать на территории страны.