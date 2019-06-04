Суд арестовал украинских полицейских, застреливших пятилетнего мальчика

Кто именно выпустил смертоносную пулю, до сих пор неизвестно. Каждый утверждает, что стрелял не он.

Голосеевский районный суд Киева арестовал сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, которые застрелили пятилетнего мальчика около его дома в Переяславе-Хмельницком. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Выслушав мнение всех сторон, суд удовлетворил ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога, — рассказал представитель инстанции.

На суде 31-летний Приходько и 42-летний Петровец отрицали свою вину. Однако каждый утверждал, что стрелял не он. Кто именно выпустил смертоносную пулю, до сих пор не установлено, потому что оружие найдено не было. Кроме того, оба отказались от медосвидетельствования, хотя, по словам очевидцев, они были сильно пьяны.

Напомнил, 31 мая сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома и случайно ранили игравшего рядом с домом пятилетнего мальчика. Ребёнок скончался спустя три дня, не приходя в сознание.