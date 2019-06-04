Врачи опровергли отказ в госпитализации ребёнка из-за майских праздников

По словам представителя медучреждения, родители мальчика сами не привели его на осмотр в назначенную дату, сославшись на ОРВИ у сына.

Сотрудники СКР ведут доследственную проверку на предмет халатности красноярских врачей, которые якобы отказались госпитализировать ребенка с онкологическим заболеванием из-за майских праздников. Что обернулось позднее тем, что у мальчика были выявлены новообразования и потребовалось более углубленное и дорогое лечение.

Однако врачи отвергают все обвинения родителей мальчика. А как заявила Лайфу специалист по связям с общественностью "Центра охраны материнства и детства" Дарья Гончаровская, родители сами не привели сына на осмотр в назначенный день.

— С учётом отсутствия показаний для экстренной госпитализации, 29 апреля было выдано направление на 6 мая для плановой госпитализации с целью дообследования и консультирования, а также поиска федерального центра для дальнейшей терапии и возможного оперативного вмешательства согласно диагнозу, так как саркома Юинга в данной локализации не оперируется в условиях Красноярского края, а также в Краевом центре охраны материнства, — отметила представитель медучреждения.

Она добавила, что в федеральные центры нужно было обращаться, так как операция касалась позвоночника.

— Родители с пациентом не явились, так как, со слов родителей, у ребёнка были выявлены признаки ОРВИ, о чем они сообщили в телефонном режиме, — заявили в медучреждении.

С момента последнего визита к врачам у мальчика произошло увеличение новообразования. Но в следующий раз родители привели ребёнка в медицинское учреждение только 20 мая, утверждают врачи.

— Был собран консилиум врачей, консультации с врачами из Новосибирска и Москвы. Было принято решение, что госпитализацию лучше не проводить, так как нужно было провести курсы химиотерапии. 27 мая пациент был консультирован по дальнейшей тактике лечения. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей онкологии и гематологии Центра охраны материнства и детства, где ему проводится курс химиотерапии и поиск медицинского учреждения для дальнейшей терапии. Мальчик чувствует себя стабильно, — пояснила Дарья Гончаровская.

Как сообщал Лайф, житель Красноярска обвинил местных врачей в преступном бездействии. По его словам, его сына с первыми признаками ракового заболевания отказались госпитализировать из-за наступления майских праздников. Но после них выяснилось, что опухоль разрослась и угрожает здоровью ребенка.