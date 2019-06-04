Пассажиры об экстренной посадке "боинга" во Внуково: Адски страшно

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Пассажиры об экстренной посадке "боинга" во Внуково: Адски страшно

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Пассажиры экстренно севшего "боинга" авиакомпании Utair рассказали о посадке. По словам одной из женщин, было "адски страшно", особенно когда выпали кислородные маски.

<p>Фото © Instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/mashasadme/" target="_blank">mashasadme</a></p>

Всегда надеялась испытать это только в кино. Самолёт начинает резко снижать высоту, сверху на тебя выпадают жёлтые кислородные хрени, — пишет одна из пассажирок в своём инстаграме. (Орфография автора сохранена.)

<p>Фото © Instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/mashasadme/" target="_blank">mashasadme</a></p>

По словам пассажирки, страшно было около десяти минут, после чего их оповестили о возвращении во Внуково.

Как уже сообщал Лайф, рейс Москва — Берлин экстренно вернулся в аэропорт вылета Внуково из-за нештатной ситуации на борту. Ранее сообщалось, что по пути в немецкий город сработал сигнал разгерметизации.

В Utair Лайфу сообщили, что уже заменили борт на резервный. Предварительно, вылет назначен на 15:00 мск.

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