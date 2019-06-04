В "ЮТэйре" рассказали об экстренной посадке: В салоне выпали кислородные маски

К счастью, обошлось без пострадавших. Воздушное судно сейчас осматривают специалисты. Параллельно во Внуково готовят резервный борт.

В пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" Лайфу рассказали о причинах, по которым пассажирский "Боинг" вскоре после взлёта экстренно вернулся во Внуково. Оказалось, что в салоне неожиданно выпали кислородные маски.

— Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково. Посадка прошла благополучно, — сообщила Лайфу руководитель пресс-службы Наталья Мелехова.

И пассажиры, и члены экипажа чувствуют себя нормально, а воздушное судно сейчас осматривают специалисты. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, самолёт направлялся в Берлин. Ранее сообщалось, что по пути в немецкий город сработал сигнал разгерметизации. Экипаж принял решение вернуться во Внуково.