Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте президента Украины

Парламентарии не захотели обсуждать и ещё один законопроект главы государства — о внесении изменения в закон о выборах депутатов.

Верховная рада отказывалась рассмотреть предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства. Решение было принято на голосовании перед началом заседания.

Нардепы не поддержали включение в повестку дня сессии законопроекты № 10340 и № 10340-1 об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), один из которых был предложен Зеленским, а также ещё один президентский законопроект — № 10356 о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил "новой власти" Украины насилием, если та решится отменить принятый закон об украинском языке.