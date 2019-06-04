Верховный суд признал законным запрет на заграничный отдых полицейских

Эту норму оспаривал бывший сотрудник ДПС, которого уволили за поездку в Болгарию и Доминикану.

Верховный суд РФ признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, которые не имеют допуск к государственной тайне. Закон оспаривал бывший командир взвода ДПС Южного округа Москвы Максим Лужных.

— Суд решил: в удовлетворении искового заявления Лужных отказать, — передаёт РИА "Новости" решение судьи.

В 2016 году Лужных отправился в путешествие в Болгарию и Доминиканскую Республику. Перед отъездом он предоставил руководству ложные сведения о запланированном отдыхе. После этого его уволили.

Лужных попытался оспорить решение руководства. Для этого он обратился в суд с иском признать, что закон МВД о запрете полицейским выезда за границу по частным вопросам является недействующим. Истец утверждал, что приказ ограничивает право граждан на свободу передвижения.

Ранее Лайф рассказывал об этой ситуации в деталях.