Музыка объединяет! Премия МУЗ-ТВ пройдёт 7 июня на площадке "Мегаспорт"

Самое долгожданное событие лета — "Премия МУЗ-ТВ — 2019. Музыка объединяет!" пройдёт 7 июня во дворце спорта "Мегаспорт" и объединит в себе всё лучшее в музыкальной индустрии: эксклюзивные сценические образы, современные декорации и уникальные номера от самых востребованных артистов современности: Дима Билан, Zivert, Макс Барских, LOBODA, Лёша Свик, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Димаш Кудайбергенов, A’Studio, Сергей Лазарев, Тима Белорусских, Полина Гагарина, Rasa, Лолита, Maruv, Филипп Киркоров, Rauf & Faik, Cygo, Ани Лорак и многие другие!

Ведущими XVII Ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ — 2019 станут Максим Галкин, Михаил Галустян, Александр Ревва, Лера Кудрявцева и Ксения Собчак.

Успейте купить билеты, чтобы первыми узнать имена победителей и своими глазами увидеть шоу мирового уровня! Организаторы готовят много сюрпризов: гости церемонии услышат не только хиты любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа — каждый номер станет наглядным воплощением "Музыкального объединения"!

Успейте приобрести билеты на церемонию для себя и друзей, а также сделать отличный подарок своим родным и близким!

А при покупке VIP-билетов на церемонию "Премия МУЗ-ТВ — 2019. Музыка объединяет" вы гарантированно станете обладателем набора оригинальных подарков от "МУЗ-ТВ" с логотипом любимого канала! Торопитесь, количество подарков ограничено!

До встречи 7 июня в ДС "Мегаспорт" на "Премии МУЗ-ТВ — 2019. Музыка объединяет"!

Напомним, в 2018 году тарелки вручались в четырнадцати основных и трёх специальных номинациях. Так, например, спецприз "За вклад в развитие популярной музыки" получила певица Валерия, а "Лучшим композитором десятилетия" стал Виктор Дробыш. Кроме того, зрители и представители телеканала публично поблагодарили Юрия Николаева "За вклад в жизнь" и вручили телеведущему заслуженную награду.