Путин открыл памятник героям сопротивления фашизму в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в Еврейском музее и центре толерантности. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места события.

Ранее сообщалось, что сегодня глава государства также намерен осмотреть в Еврейском музее выставку памяти погибших героев.

Еврейский музей — это первый в России музей, чья коллекция основана на интерактивных гаджетах, с помощью которых можно проследить за историей еврейской общины в стране с середины XVIII века до современности.