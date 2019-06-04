Лайфу стали известны подробности заказного убийства предпринимателя под Москвой

Киллер расстрелял сожителя гендиректора одного из торговых центров Солнечногорского района Подмосковья, который занимался закупками, контролировал процесс и помогал по работе с ТЦ. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

У убитого ранее была судимость, причем его прошлое называется "темным".

По данным Лайфа, нападавших было двое, после убийства они скрылись на мотоцикле. Сожителя гендиректора застрелили у служебного входа, где осуществляется погрузка-разгрузка товаров. Он как раз принимал товар, когда в него выстрелили из пистолета с глушителем.

Ранее СКР опубликовал видео, на котором один из преступников, который как раз и выстрелил в мужчину. Он был в мотоциклетном шлеме.