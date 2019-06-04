Бескомпромиссный контролёр. Эксперты составили политический портрет Старовойта

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) описал политический облик врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Исходя из его образовательного бэкграунда и опыта работы, эксперты охарактеризовали Старовойта как эффективного управленца, который успешно зарекомендовал себя как в бизнесе, так и на государственной службе. В разное время он работал в структурах правительства Санкт-Петербурга, в Минтрансе, а также в Росавтодоре. Именно под руководством Старовойта ведомство реализует ряд важных и резонансных проектов, таких как строительство олимпийской инфраструктуры в Сочи.
— Выбор в пользу Старовойта в качестве врио, очевидно, был сделан из-за опыта работы в Петербурге и участия в создании олимпийской инфраструктуры. Очевидно также, что сыграли свою роль и курские корни нового врио, — отмечают политологи.
Важно отметить и то, что Старовойт пришёл к руководству крайне непростого региона с давней историей конфликтности местных элит.
— При довольно благополучной экономике Курская область успела испытать на себе массу негативных эффектов от политических конфронтаций, — говорится в материалах ЦПК.
В частности, Курская область долгое время управлялась губернаторами-коммунистами, что накладывало соответствующий отпечаток на особенности управления. Однако Старовойт не стал конфликтовать с предыдущим руководством, хотя накопленная в регионе усталость от старой команды, состояние ЖКХ и социальной инфраструктуры давали большой простор для критики. Вместо этого, как опытный управленец, он сделал упор на развитие инфраструктуры, работу с крупными инвесторами, а также лоббирование выделения региону субсидий из федерального бюджета.
— Одновременно Старовойт постарался в сжатые сроки запустить в субъекте процессы стратегического планирования. В качестве разработчика стратегии развития Курской области была выбрана РАНХиГС, — перечисляет ЦПК.
Политологи описали и стиль управления Старовойта. По их словам, он — бескомпромиссный контролёр, который жёстко спрашивает с подчинённых и лично контролирует процесс исполнения поручений. Собственную требовательность в борьбе с неэффективностью врио подчёркивает при каждом удобном случае.
— Очень неуютно будут чувствовать себя те, кто неэффективно или с нарушениями расходует бюджетные средства, — заверил он депутатов в ходе отчёта о работе.
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