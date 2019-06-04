Бескомпромиссный контролёр. Эксперты составили политический портрет Старовойта

Высокий уровень контактов на федеральном уровне позволяет ему позиционировать себя как эффективного регионального лоббиста.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) описал политический облик врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Исходя из его образовательного бэкграунда и опыта работы, эксперты охарактеризовали Старовойта как эффективного управленца, который успешно зарекомендовал себя как в бизнесе, так и на государственной службе. В разное время он работал в структурах правительства Санкт-Петербурга, в Минтрансе, а также в Росавтодоре. Именно под руководством Старовойта ведомство реализует ряд важных и резонансных проектов, таких как строительство олимпийской инфраструктуры в Сочи.

— Выбор в пользу Старовойта в качестве врио, очевидно, был сделан из-за опыта работы в Петербурге и участия в создании олимпийской инфраструктуры. Очевидно также, что сыграли свою роль и курские корни нового врио, — отмечают политологи.

Важно отметить и то, что Старовойт пришёл к руководству крайне непростого региона с давней историей конфликтности местных элит.

— При довольно благополучной экономике Курская область успела испытать на себе массу негативных эффектов от политических конфронтаций, — говорится в материалах ЦПК.

В частности, Курская область долгое время управлялась губернаторами-коммунистами, что накладывало соответствующий отпечаток на особенности управления. Однако Старовойт не стал конфликтовать с предыдущим руководством, хотя накопленная в регионе усталость от старой команды, состояние ЖКХ и социальной инфраструктуры давали большой простор для критики. Вместо этого, как опытный управленец, он сделал упор на развитие инфраструктуры, работу с крупными инвесторами, а также лоббирование выделения региону субсидий из федерального бюджета.

— Одновременно Старовойт постарался в сжатые сроки запустить в субъекте процессы стратегического планирования. В качестве разработчика стратегии развития Курской области была выбрана РАНХиГС, — перечисляет ЦПК.

Политологи описали и стиль управления Старовойта. По их словам, он — бескомпромиссный контролёр, который жёстко спрашивает с подчинённых и лично контролирует процесс исполнения поручений. Собственную требовательность в борьбе с неэффективностью врио подчёркивает при каждом удобном случае.

— Очень неуютно будут чувствовать себя те, кто неэффективно или с нарушениями расходует бюджетные средства, — заверил он депутатов в ходе отчёта о работе.