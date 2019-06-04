Неизвестный с ружьём ворвался в отель в Австралии и убил четырёх постояльцев

Неизвестный мужчина, вооружённый помповым ружьём, ворвался в отель Palms в Дарвине в Австралии. Он открыл огонь по постояльцам. Его жертвами стали как минимум четыре человека, сообщает газета NT News.

Terrifying scenes in Darwin CBD with alleged shooter arrested by camouflaged TRG @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/cCs56kyv1M — Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) 4 июня 2019 г.

Ещё двух человек он ранил, после чего скрылся из отеля. Спустя час мужчину увидели на окраине города, где он снова открыл огонь по людям. Там его уже и задержали.

Очевидцы говорят, что стрелок был спокоен во время нападения на отель и как будто "искал кого-то".