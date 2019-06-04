Неизвестный с ружьём ворвался в отель в Австралии и убил четырёх постояльцев

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Неизвестный с ружьём ворвался в отель в Австралии и убил четырёх постояльцев

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Неизвестный мужчина, вооружённый помповым ружьём, ворвался в отель Palms в Дарвине в Австралии. Он открыл огонь по постояльцам. Его жертвами стали как минимум четыре человека, сообщает газета NT News.

Ещё двух человек он ранил, после чего скрылся из отеля. Спустя час мужчину увидели на окраине города, где он снова открыл огонь по людям. Там его уже и задержали.

Очевидцы говорят, что стрелок был спокоен во время нападения на отель и как будто "искал кого-то".

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