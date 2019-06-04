Путин призвал хранить в сердцах память об узниках концлагерей

Благодаря мужеству и силе героев была сломлена "машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой", отметил российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин призвал хранить в сердцах память об узниках нацистских концлагерей и гетто. Такие слова он произнёс в Еврейском музее и центре толерантности на церемонии открытия памятника героям сопротивления фашизму в Москве.

— Памятники — это хорошо, это нужно, но самое главное — чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе. И тогда не произойдёт тех трагедий, о которых мы говорим сегодня, — сказал глава государства.

По мнению Путина, то, что произошло с еврейским народом, безусловно, одно из самых трагических событий в мировой истории. Благодаря мужеству узников лагерей смерти, их силе духа и желанию дать отпор была сломлена "машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой", отметил президент.