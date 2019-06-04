Тина Канделаки предложила выкупить канал BadComedian

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) прокомментировал предъявленный ему иск на один миллион рублей со стороны кинокомпании Kinodanz за обзор фильма "За гранью реальности". По его словам, из-за данной ситуации велика угроза закрытия его ютуб-канала.
— Мне было сказано: "Репутация портится, не важно, выиграем мы или нет, но хотя бы крови вашей попьём". Но это работает, это действительно тратит очень много времени и нервов, отвлекает от основных задач. В этом их представитель на 100% прав. Тем не менее, думаю, выработается привычка и уже не буду обращать внимания, — рассказал блогер в эфире НСН.
По словам Баженова, Тина Канделаки предложила купить его канал, чтобы покрыть издержки. Однако он уверен, что в данном случае это не выход: покупай, не покупай канал — его всегда могут пытаться прикрыть. Как отметил блогер, его работе пытались мешать и раньше, но до исков не доходило, в основном записи блокировали.
— Здесь, если всё судами подкреплено, никакие ответные жалобы, договоры с "Ютубом" уже не сработают. Это не то, что я хочу закрыть канал, просто они к этому подводят, — добавил Баженов.
Ранее сообщалось, что компания Kinodanz хочет взыскать с BadComedian миллион рублей за то, что в обзоре фильма "За гранью реальности" на канале был превышен допустимый объём цитирования видеоряда исходного произведения.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени