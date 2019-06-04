Джоли появилась на публике после долгого затворничества

Читайте также

Джоли появилась на публике после долгого затворничества

293

Ранее актриса решила кардинально вычеркнуть Брэда Питта из своей жизни и убрала вторую часть из своей фамилии Джоли-Питт.

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на улицу после долгого отсутствия на публике. Джоли прогулялась со своей десятилетней дочерью Вивьен, однако внешний вид кинозвезды испугал поклонников. Оскароносная Джоли выглядела очень бледной и истощённой, пишет издание Дни.ру

Портал пишет, что недавно актриса побывала в психиатрической клинике, специализирующейся на лечении анорексии и булимии. Излишняя худоба актрисы становилась причиной переживаний поклонников много раз.

С актёром Брэдом Питтом Джоли развелась только этой весной, хотя они давно не жили вместе. А недавно бывшая пассия Питта Дженнифер Энистон обвинила того в том, что он спал с Джоли ещё до их разрыва.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×