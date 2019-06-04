Джоли появилась на публике после долгого затворничества

Ранее актриса решила кардинально вычеркнуть Брэда Питта из своей жизни и убрала вторую часть из своей фамилии Джоли-Питт.

Angelina Jolie went out with her daughters Vivienne, Zahara and Shiloh. June 2, 2019 pic.twitter.com/25tU0cjGTo — best of angelina jolie (@bestofajolie) 3 июня 2019 г.

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на улицу после долгого отсутствия на публике. Джоли прогулялась со своей десятилетней дочерью Вивьен, однако внешний вид кинозвезды испугал поклонников. Оскароносная Джоли выглядела очень бледной и истощённой, пишет издание Дни.ру

Портал пишет, что недавно актриса побывала в психиатрической клинике, специализирующейся на лечении анорексии и булимии. Излишняя худоба актрисы становилась причиной переживаний поклонников много раз.

С актёром Брэдом Питтом Джоли развелась только этой весной, хотя они давно не жили вместе. А недавно бывшая пассия Питта Дженнифер Энистон обвинила того в том, что он спал с Джоли ещё до их разрыва.