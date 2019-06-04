Россия намерена оспорить решения швейцарского суда по искам украинских компаний

Согласно им, РФ обязана выплатить Украине компенсацию в размере 44,4 миллиона долларов за имущество, утраченное в Крыму.

Министерство юстиции РФ сообщило, что Россия оспорила решения Верховного суда Швейцарии по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других.

— Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других, — сообщается на сайте ведомства.

Согласно этим искам, РФ обязана выплатить Украине компенсацию в размере 44,4 миллиона долларов за имущество, утраченное в Крыму. По мнению российской стороны, заключение суда противоречит как двусторонним соглашениям Москвы и Киева, так и принципам международного права.

Отмечается, что заявления поданы в ведомство 27 мая. Швейцарский суд 31 мая подтвердил их получение.

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