Спецслужбы Литвы заявили об отсутствии вмешательства РФ в выборы президента

Выборы нового президента Литвы прошли без вмешательства со стороны России. Такое заявление сделал генеральный директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.
— Не было отмечено даже попыток вмешательства в ход выборов, — заявил литовский силовик.
Глава департамента не стал рассказывать, на основании чего были сделаны предположения, что Россия якобы будет вмешиваться в выборы другой страны. Яунишкис лишь отметил, что спецслужбы обязаны реагировать на вероятные угрозы и должны их ожидать. В частности, он заявил, что силовики оставляют в силе свои выкладки относительно угроз национальной безопасности Литвы, в том числе якобы исходящие со стороны России.
— Спектр угроз не меняется. Они исходят от России, Белоруссии и Китая, — отметил Яунишкис.
Как сообщал Лайф, президентские выборы в Литовской Республике прошли в два тура. После первого тура премьер-министр страны Саулюс Сквернялис признал поражение и объявил об отставке, однако пока ещё остался на своём посту. Второй тур прошёл 26 мая, на нём экономиста Гитанаса Науседу поддержали 65,68% избирателей, его противника — консерватора Ингриду Шимоните — 33,04%.
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