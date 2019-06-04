Спецслужбы Литвы заявили об отсутствии вмешательства РФ в выборы президента

В то же время глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис считает, что Москва всё равно представляет угрозу для его страны.

Выборы нового президента Литвы прошли без вмешательства со стороны России. Такое заявление сделал генеральный директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

— Не было отмечено даже попыток вмешательства в ход выборов, — заявил литовский силовик.

Глава департамента не стал рассказывать, на основании чего были сделаны предположения, что Россия якобы будет вмешиваться в выборы другой страны. Яунишкис лишь отметил, что спецслужбы обязаны реагировать на вероятные угрозы и должны их ожидать. В частности, он заявил, что силовики оставляют в силе свои выкладки относительно угроз национальной безопасности Литвы, в том числе якобы исходящие со стороны России.

— Спектр угроз не меняется. Они исходят от России, Белоруссии и Китая, — отметил Яунишкис.

Как сообщал Лайф, президентские выборы в Литовской Республике прошли в два тура. После первого тура премьер-министр страны Саулюс Сквернялис признал поражение и объявил об отставке, однако пока ещё остался на своём посту. Второй тур прошёл 26 мая, на нём экономиста Гитанаса Науседу поддержали 65,68% избирателей, его противника — консерватора Ингриду Шимоните — 33,04%.