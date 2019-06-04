Глава ДНР назвал обстрел мечети в Донецке бесчеловечным преступлением

По словам Пушилина, украинские силовики в очередной раз показали, что для них нет ничего святого.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил мусульман Донбасса с великим праздником Ураза-байрам и выразил сожаление, что этот день был омрачён подлым обстрелом со стороны украинских вооружённых формирований.

— Это бесчеловечное преступление — была обстреляна мечеть, заполненная людьми в самый разгар богослужения! — приводит слова Пушилина его официальный сайт.

По его словам, украинские силовики в очередной раз показали, что для них нет ничего святого. Однако глава ДНР убеждён, что высшая справедливость обязательно восторжествует.

— Пусть в ваших домах царят только согласие, достаток и благополучие, — добавил Пушилин.

Как уже сообщал Лайф, обстрел вёлся из миномётной установки "Василёк". В этот момент в мечети находилось порядка 70 человек, а во дворе играли дети. В результате две мины калибром 82 мм попали в купол здания, одна упала во дворе, ещё две взорвались в воздухе. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.