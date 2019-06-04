В Кремле назвали дату встречи Путина и Си Цзиньпина

Планируется, что переговоры лидеров двух стран будут проведены в узком и расширенном форматах.

Президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с лидером Китая Си Цзиньпином завтра. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Они (переговоры. — Прим. ред.) пройдут в двух форматах: вначале беседа в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий, — рассказал Ушаков.

С российской стороны участие в переговорах примут в том числе вице-премьеры Антон Силуанов, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Татьяна Голикова, некоторые министры и главы крупных компаний.

Ожидается, что затем Путин и Цзиньпин посетят Большой театр. Там будет проведён торжественный вечер в честь 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая.

Ранее Лайф рассказывал, что китайский лидер примет участие в ПМЭФ.