Путин и Цзиньпин посетят церемонию передачи панд Московскому зоопарку

После церемонии лидеры отправятся в Большой театр на мероприятия, посвящённые 70-летию установления дипломатических отношений двух стран.

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приедут в Московский зоопарк 5 июня и посетят официальную церемонию передачи двух больших панд. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Открывается специальный павильон для этих панд, и руководители будут присутствовать на церемонии, — сказал Ушаков.

Ранее Лайф рассказывал, что Си Цзиньпин прилетит в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 6 по 8 июня.

А сами панды Жуи и Диндин покинули провинцию Сычуань 29 апреля. Их сдали в аренду Московскому зоопарку на 15 лет. Содержание одного животного обойдётся в один миллион долларов в год. Панд придётся кормить особыми лакомствами.