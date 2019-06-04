Космический грузовик "Прогресс МС-10" затопили в Тихом океане

Корабль находился в составе орбитальной группировки с 18 ноября 2018 года, когда доставил туда 2,5 тонны грузов.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-10" был отстыкован от Международной космической станции (МКС), сведён с орбиты и затоплен в Тихом океане. Об этом сообщили Лайфу в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш).

— Падение несгораемых элементов конструкции грузового корабля произошло в 15:29 по мск в заданном районе несудоходной акватории Тихого океана, — уточнил представитель ЦНИИмаша.

Космический грузовик "Прогресс МС-10" находился в составе орбитальной станции с 18 ноября 2018 года, когда доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Предполагалось, что он пробудет на орбите до марта 2019 года, но сроки увеличили.

Также сегодня орбиту покинул грузовой корабль Dragon. Однако он многоразовый, поэтому приземлился с грузом, привезённым с МКС.