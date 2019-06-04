"Яндекс" прокомментировал запрос ФСБ на передачу ключей шифрования

Представители компании отметили, что действующие законы РФ обязывают их предоставлять информацию спецслужбам.

Исполнение законов России о предоставлении информации спецслужбам можно осуществлять без нарушения прав пользователей. Такое заявление сделали в пресс-службе "Яндекса", отвечая на сообщения о требованиях ФСБ предоставить службе доступ к ключам шифрования для расшифровки сообщений пользователей.

— Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, — сказали РИА "Новости" представители "Яндекса".

Как сообщал Лайф, в СМИ появилась информация, что сотрудники ФСБ хотели получить доступ к данным "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но компания отказала им.

Отмечалось, что, в свою очередь, в пресс-службе "Яндекса" отказались комментировать данную информацию, заявив, что компания работает в полном соответствии с действующим законодательством. В Кремле заявили, что вопрос о запросе ФСБ ключей шифрования у "Яндекса" находится вне их компетенции.

Напомним, аналогичные требования силовики предъявили создателям мессенджера Telegram. А 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в связи с отказом компании предоставить ключи шифрования.