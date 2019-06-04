Зеленский пошутил в Брюсселе, что он лучше Порошенко

По его мнению, для этого достаточно просто быть новым президентом страны. Да и Юнкер не скучает.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пошутил, что он лучше своего предшественника — Петра Порошенко.

Во время рукопожатия в ЕК журналисты спросили у Юнкера, скучает ли он по Порошенко, а тот с улыбкой ответил, что у него есть новый собеседник. Лидер Незалежной в свою очередь по-английски сказал: "Я лучше. Новый лучше старого".

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом в качестве президента Украины. Ожидается, что он проведёт встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Европейского совета Дональдом Туском и другими высокопоставленными чиновниками.