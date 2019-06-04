Лавров засомневался в профессиональности советников Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что заявления президента США о том, что Россия якобы вывела "своих людей" из Венесуэлы, являются фейком.
— Я удивился, когда прочёл. Мы никого не уведомляли, — передаёт РИА "Новости" слова министра.
Он заявил, что теперь сомневается в "качестве" советников Трампа, которые "кладут информацию на стол президенту".
Лавров предположил, что, видимо, американский лидер "прочёл статью в "Уолл стрит джорнал", информацию в которой уже опровергли и корпорация "Ростех", и посол РФ. Он отметил, что РФ никогда не скрывала, что российские эксперты обслуживают технику, которая поставлена Венесуэле согласно многолетним двусторонним соглашениям.
Напомним, ранее Трамп написал на своей официальной странице в "Твиттере", что проинформирован Россией о выводе большинства своих людей из Венесуэлы.
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