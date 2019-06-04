Лавров засомневался в профессиональности советников Трампа

Глава МИДа не понимает, откуда у американского лидера взялась информация о выводе российских специалистов из Венесуэлы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что заявления президента США о том, что Россия якобы вывела "своих людей" из Венесуэлы, являются фейком.

— Я удивился, когда прочёл. Мы никого не уведомляли, — передаёт РИА "Новости" слова министра.

Он заявил, что теперь сомневается в "качестве" советников Трампа, которые "кладут информацию на стол президенту".

Лавров предположил, что, видимо, американский лидер "прочёл статью в "Уолл стрит джорнал", информацию в которой уже опровергли и корпорация "Ростех", и посол РФ. Он отметил, что РФ никогда не скрывала, что российские эксперты обслуживают технику, которая поставлена Венесуэле согласно многолетним двусторонним соглашениям.

Напомним, ранее Трамп написал на своей официальной странице в "Твиттере", что проинформирован Россией о выводе большинства своих людей из Венесуэлы.