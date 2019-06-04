Пермская школьница отправилась в колонию за попытку сжечь спящих родителей

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Пермская школьница отправилась в колонию за попытку сжечь спящих родителей

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Фото © Пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю 

Юную поджигательницу приговорили к пяти с половиной годам заключения за покушение на убийство двух лиц.

В Пермском крае перед судом предстала 17-летняя школьница из посёлка Койва, которая полгода назад умышленно попыталась сжечь дом, в котором спали её родители. На чудовищное преступление несовершеннолетнюю толкнули неприязненные отношения с матерью и отцом: в семье часто возникали конфликты, и девушка, мечтая избавиться от родительской опеки, решилась на роковой шаг.

<p>Фото © Пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю</p>

Дом сгорел почти полностью, но родителям, к счастью, удалось спастись.

Саму поджигательницу вскоре задержали. Её признали виновной в покушении на убийство двух лиц и умышленном уничтожении чужого имущества.

— Приговором суда виновной назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

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