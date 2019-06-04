Аршавину запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам

Футболист Андрей Аршавин стал невыездным. Ему запретили покидать территорию России из-за долгов по алиментам. Об этом журналистам заявил адвокат супруги спортсмена Александр Добровинский.

— Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребёнка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещён выезд за границу, — сказал юрист.

Сейчас между Аршавиным и Казьминой — бракоразводный процесс, причём поженились они в сентябре 2016 года, а в феврале 2017 года у них родилась дочь.