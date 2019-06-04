В Москве ведутся проверки из-за массовой рассылки писем с угрозами взрывов

Правоохранительные органы и спецслужбы вынуждены изучить ситуацию после каждого из подобных сообщений.

Полиция ведёт проверку зданий и госучреждений в Москве из-за анонимных сообщений о массовом минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

— Поступила рассылка о массовой угрозе взрывов зданий по Москве, — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в настоящее время люди эвакуированы из телецентра "Останкино", здания информационного агентства "Россия сегодня", здания московской полиции на Петровке, 38, а также из приёмной ЛДПР и КПРФ в 1-м Басманном переулке и на Арбате соответственно.

— Только по ЦАО таких адресов около 10, — сказал собеседник агентства.

На данный момент угрозы взрывов не подтверждаются.

Как сообщал Лайф, с января текущего в России началась новая волна ложных сообщений о минировании различных учреждений. В частности, ранее анонимные электронные письма с угрозами взрыва получали телецентр "Останкино" и Центральный универсальный магазин. Пока ни одно из сообщений не подтвердилось. Некоторые из "минёров" были найдены и задержаны по подозрению в телефонном терроризме.