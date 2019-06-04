Трамп едва не задремал во время длинного тоста Елизаветы II

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Трамп едва не задремал во время длинного тоста Елизаветы II

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На том же приёме Трамп чуть приобнял королеву, что является грубейшим нарушением этикета.

Американский президент Дональд Трамп едва не заснул на званом ужине у королевы Великобритании Елизаветы II.

На кадрах, снятых в Букингемском дворце, действительно похоже, что американский лидер клюёт носом в то время, когда королева Великобритании рассказывает об отношениях двух стран и произносит тост.

Дональд Трамп прибыл в Великобританию днём ранее. Королева Елизавета II высказалась, что США и Великобритания будут и дальше объединены, как это происходит со времён Второй мировой войны.

Трамп меж тем уже дважды оконфузился во время визита. Так, он приобнял королеву, что запрещено этикетом. А ещё он не узнал свой собственный подарок королеве.

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