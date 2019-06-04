Трамп едва не задремал во время длинного тоста Елизаветы II

На том же приёме Трамп чуть приобнял королеву, что является грубейшим нарушением этикета.

Американский президент Дональд Трамп едва не заснул на званом ужине у королевы Великобритании Елизаветы II.

На кадрах, снятых в Букингемском дворце, действительно похоже, что американский лидер клюёт носом в то время, когда королева Великобритании рассказывает об отношениях двух стран и произносит тост.

Дональд Трамп прибыл в Великобританию днём ранее. Королева Елизавета II высказалась, что США и Великобритания будут и дальше объединены, как это происходит со времён Второй мировой войны.

Трамп меж тем уже дважды оконфузился во время визита. Так, он приобнял королеву, что запрещено этикетом. А ещё он не узнал свой собственный подарок королеве.