У спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем

Сейчас специалисты проводят проверку агрегата, но отмечается, что речь о его отказе не идёт.

С двигателем космического аппарата "Ямал-601", который был изготовлен во Франции по заказу дочерней компании "Газпрома" и выведен на орбиту "Протоном-М" 31 мая, возникли проблемы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Газпром космические системы".

— В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идёт, — уточнили в дочке "Газпрома".

В компании добавили, что на проверку двигателя уйдёт некоторое время, поэтому программа полёта может быть скорректирована. Уточнённый план довыведения спутника в требуемую точку геостационарной орбиты представители организации пообещали сообщить позже.

Ранее сегодня сообщалось, что "Прогресс МС-10" был отстыкован от Международной космической станции (МКС) и затоплен в Тихом океане.