Опубликовано видео нападения на российского сотрудника ООН в Косове

Журналисты телеканала Косовска-Митровицы "ТВ Мост", освещая силовые действия косовского спецназа в регионе, случайно сняли, как правоохранители избивают сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове и Метохии (МООНК).
На 20-х секундах сюжета видно, что косовские силовики оцепили автомобиль Краснощёкова, который имеет специальную символику ООН. Сразу после этого они ударили российского дипломата лицом о борт машины и увели.
Позднее врачи диагностировали у Краснощёкова повреждение костей лица, перелом верхней челюсти, перелом левой скулы и трещины левой теменной кости.
Как сообщал Лайф, Михаил Краснощёков был избит правоохранителями Косова и попал в больницу с тяжёлыми травмами лица и головы. Косовский спецназ якобы проводил спецоперацию против оргпреступности. Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина. А прокуратура Косова потребовала отозвать иммунитет сотрудника ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию серьёзной.
По словам президента Сербии Александра Вучича, косовская полиция намеренно избивала россиянина.
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