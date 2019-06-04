Кот Терезы Мэй спрятался под "зверем" Трампа

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Кот Терезы Мэй спрятался под "зверем" Трампа

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Ларри успел также попасть на совместную фотографию Дональда и Мелании Трамп с британским премьером.

Кот Ларри, который живёт в Лондоне в офисе британского премьер-министра по адресу Даунинг-стрит, 10, забрался под известный лимузин "Зверь" президента США. По словам журналиста NBC Билла Нили, животное отказывалось покидать тёплое место.

Ранее Лайф сообщал, что Ларри из дома премьер-министра подрался с котом Палмерстоном, обитающим в здании МИД страны. Палмерстон одержал верх.

Кота Ларри взяла из приюта семья предыдущего премьера Дэвида Кэмерона в 2011 году. 14 лет назад в резиденции главы правительства жил кот Хамфри.

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