Кот Терезы Мэй спрятался под "зверем" Трампа

Ларри успел также попасть на совместную фотографию Дональда и Мелании Трамп с британским премьером.

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK — Bill Neely (@BillNeelyNBC) 4 июня 2019 г.

Кот Ларри, который живёт в Лондоне в офисе британского премьер-министра по адресу Даунинг-стрит, 10, забрался под известный лимузин "Зверь" президента США. По словам журналиста NBC Билла Нили, животное отказывалось покидать тёплое место.

Ранее Лайф сообщал, что Ларри из дома премьер-министра подрался с котом Палмерстоном, обитающим в здании МИД страны. Палмерстон одержал верх.

Кота Ларри взяла из приюта семья предыдущего премьера Дэвида Кэмерона в 2011 году. 14 лет назад в резиденции главы правительства жил кот Хамфри.