Путин поручил разобраться в причинах серии взрывов в Дзержинске

Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в причинах ЧП в Дзержинске, где прогремела серия взрывов на заводе "Кристалл". Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

— Должна быть объективная оценка, и вы в ходе экспертиз помогите правоохранительным органам, — поручил Путин главе МЧС Евгению Зиничеву.

Министр также добавил, что 4 апреля была схожая ситуация, на заводе сдетонировали взрывчатые вещества, отчего производственное здание было разрушено. По словам Зиничева, была проведена внеплановая проверка, которая показала 35 противопожарных нарушений.

В свою очередь, глава государства заявил, что необходимо проверить, как была выстроена работа по устранению нарушений на предприятии.

— Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку, — пояснил лидер страны.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. По последним данным, в результате ЧП пострадало 116 человек. Погибших нет. Подробнее о том, как город живет сейчас, смотрите в специальном репортаже Лайфа.