СМИ: В РКК "Энергия" украли космическое оборудование

На майских праздниках на территорию предприятия проникли неизвестные. Отмечается, что они вытащили микросхемы.

В ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королёве проникли неизвестные и совершили там кражу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в "Роскосмосе". В корпорации эту информацию официально подтвердили.

— Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия имени С.П. Королёва" в госкорпорации известен, — заявили там, добавив, что информация передана в полицию.

По данным телеканала, преступники вынесли три мешка плат для космической техники. Их общая стоимость составляет десятки миллионов рублей, однако продать оборудование злоумышленникам вряд ли получится: оно слишком специфическое.

Ранее Лайф сообщал, что на космодроме Восточный началось строительство стартового стола под "Ангару".