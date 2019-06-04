Молодая россиянка внезапно умерла на отдыхе в Доминикане

31-летняя туристка была госпитализирована в тяжелом состоянии с жалобами на боли в сердце. Ее поместили в реанимацию, однако спасти не смогли.

Долгожданный отпуск в Доминикане оборвал жизнь 31-летней Марии Черемушкиной. 26 мая уроженка Саранска в одиночку отправилась отдыхать в отель "Casa Marina Beach and Reef 3*", но вскоре перестала выходить на связь. Когда ее матери все-таки удалось связаться с турфирмой, она узнала трагическую новость: ее дочь скончалась в ночь на 1 июня из-за проблем с сердцем.

— 30 мая 2019 года поступило обращение от застрахованной туристки с жалобами на боль в груди (сердце). Она была направлена в госпиталь. По прибытии женщина была немедленно госпитализирована в тяжелом состоянии сразу в реанимационное отделение. Несмотря на все действия врачей, застрахованная скончалась, — комментирует ситуацию страховая компания ERV.

По данным Ассоциации туроператоров России, страховка покрыла все расходы на реанимационные действия и репатриацию. В то же время в соцсетях неустановленные лица объявили сбор средств якобы для доставки тела Марии на родину.

— Настораживает, что в опубликованных недостоверных материалах говорилось о некоем "сборе" средств на репатриацию тела умершей туристки, что наводит некоторых наблюдателей на мысль о попытке третьих лиц нажиться на трагедии, — говорится в сообщении на сайте АТОР.

Ранее Лайф сообщал, что российский турист скончался в больнице Ихилов в Израиле, куда был доставлен с пляжа в Тель-Авива. А до этого другой наш соотечественник погиб во время одиночного полёта на параплане в Непале.