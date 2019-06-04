Путин потребовал избавиться от позорного явления "обманутый дольщик"

Глава правительства же ранее выражал уверенность в том, что проблема решаема, но потребуется время.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства за несколько лет избавиться в стране от такого явления, как "обманутый дольщик". При этом нельзя вредить строительной отрасли. Об этом глава государства сказал на очередном совещании с членами кабмина.

— Нам нужно сделать всё, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как "обманутый дольщик", — подчеркнул президент.

Глава государства указал на то, что это нужно сделать "необременительным для отрасли способом", чтобы не навредить объёмам жилищного и другого строительства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что правительство решит ситуацию с обманутыми дольщиками в России, но для этого потребуется время.