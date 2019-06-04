В Шереметьево после трагедии с SSJ-100 решили усилить расчёты пожарных

Вместе с этим администрации воздушной гавани приходится разбираться и с багажным кризисом в аэропорту.

Столичный аэропорт Шереметьево спустя месяц после трагедии с самолётом "Аэрофлота", в результате которой погиб 41 человек, озаботился набором дополнительных расчётов пожарных. Об этом сообщает Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника телеграм-канала, набор начнётся завтра, 5 июня. Соискателям предложат оклад в 43 тысячи рублей. При этом отмечается, что поиск новых сотрудников ведётся на фоне массовых сокращений грузчиков, которые, к слову, получают от 45 тысяч рублей.

Напомним, 5 мая лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся, в результате погиб 41 человек. Среди версий СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, неисправность судна и погодные условия.