В Самаре водитель иномарки сбил молодую няню с ребёнком

По предварительным данным, автомобиль наехал на пешеходов после столкновения с легковушкой.

Самарская полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом на улице Солнечной, где после столкновения "тойоты" и "астон-мартина" японская иномарка вылетела на тротуар и сбила 27-летнюю женщину с трёхлетним ребёнком.

— Женщина от полученных травм скончалась на месте. Ребёнок пострадал, ему оказана медицинская помощь, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как выяснилось позднее, девушка была няней несовершеннолетнего. Родители уже приехали к пострадавшему малышу в больницу.

Как сообщал Лайф, 2 июня в Нижегородской области также произошло ДТП с летальным исходом с участием детей. В городе Навашино легковушка вылетела за пределы проезжей части и перевернулась. В ДТП пострадало семь человек, в том числе четыре ребёнка. Ещё один ребёнок погиб.